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Kursentwicklung 09.10.2026 15:58:16

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Nachmittag.

Siemens
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Am Freitag klettert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1.04 Prozent auf 5’314.40 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.214 Prozent auf 5’270.94 Punkte an der Kurstafel, nach 5’259.69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’321.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’270.94 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.153 Prozent nach unten. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 5’337.57 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 5’385.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’767.34 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.21 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4.08 Prozent auf 27.01 GBP), SAP SE (+ 3.43 Prozent auf 190.96 EUR), Siemens (+ 2.76 Prozent auf 271.55 EUR), UBS (+ 2.34 Prozent auf 39.74 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2.17 Prozent auf 86.54 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Telekom (-6.90 Prozent auf 24.98 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.24 Prozent auf 6.13 EUR), Nestlé (-0.12 Prozent auf 75.91 CHF), Rheinmetall (-0.04 Prozent auf 934.50 EUR) und National Grid (+ 0.04 Prozent auf 11.53 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9’490’593 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 620.600 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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