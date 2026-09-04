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STOXX 50-Kursverlauf 04.09.2026 12:26:16

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind

Der STOXX 50 gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Richemont
186.26 CHF 1.83%
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Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.04 Prozent höher bei 5’425.19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.044 Prozent auf 5’425.38 Punkte an der Kurstafel, nach 5’423.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’409.72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’432.46 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.816 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 04.08.2026, mit 5’505.78 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Wert von 5’193.32 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 4’572.74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9.44 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1.47 Prozent auf 186.35 CHF), Siemens Energy (+ 1.27 Prozent auf 147.24 EUR), SAP SE (+ 1.24 Prozent auf 187.88 EUR), Enel (+ 0.55 Prozent auf 9.06 EUR) und National Grid (+ 0.52 Prozent auf 11.52 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-1.53 Prozent auf 26.34 GBP), Rheinmetall (-1.51 Prozent auf 1’054.00 EUR), UniCredit (-1.28 Prozent auf 83.24 EUR), BAT (-1.08 Prozent auf 41.09 GBP) und Novartis (-1.04 Prozent auf 129.96 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5’434’976 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 557.237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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