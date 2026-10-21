Pluszeichen in Europa: Pluszeichen im STOXX 50

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.45 Prozent auf 5’372.25 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0.283 Prozent stärker bei 5’363.06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’347.95 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5’354.53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’384.87 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0.360 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’365.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’408.52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 4’792.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.37 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2.11 Prozent auf 6.19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2.11 Prozent auf 6.01 EUR), SAP SE (+ 1.41 Prozent auf 204.40 EUR), Siemens (+ 0.85 Prozent auf 262.45 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.58 Prozent auf 39.23 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 1’043.60 EUR), Unilever (-0.98 Prozent auf 48.56 GBP), Enel (-0.89 Prozent auf 9.14 EUR), Rolls-Royce (-0.88 Prozent auf 13.11 GBP) und Rio Tinto (-0.83 Prozent auf 64.91 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 4’416’050 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 576.585 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.96 erwartet. Mit 7.40 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch