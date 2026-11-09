Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen

Schlussendlich legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.94 Prozent auf 6’290.13 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.343 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.033 Prozent schwächer bei 6’168.43 Punkten, nach 6’170.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’296.39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’159.17 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’523.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’566.53 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.52 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 6.27 Prozent auf 48.63 EUR), UniCredit (+ 5.87 Prozent auf 81.52 EUR), Siemens Energy (+ 5.08 Prozent auf 124.10 EUR), Airbus SE (+ 4.96 Prozent auf 206.10 EUR) und Rheinmetall (+ 4.02 Prozent auf 845.40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-1.56 Prozent auf 315.00 EUR), BMW (-0.84 Prozent auf 58.86 EUR), Eni (-0.83 Prozent auf 24.95 EUR), BASF (-0.79 Prozent auf 53.85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.56 Prozent auf 566.00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6’884’881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494.723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch