Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.09.2026 12:26:16
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester
Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Mittag aufwärts.
Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.77 Prozent auf 6’317.10 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.367 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.360 Prozent höher bei 6’291.52 Punkten, nach 6’268.97 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’285.11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’317.10 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’551.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’056.96 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 5’386.77 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.98 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 144.24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.85 Prozent auf 507.20 EUR), Siemens (+ 1.80 Prozent auf 262.75 EUR), Infineon (+ 1.58 Prozent auf 56.68 EUR) und Airbus SE (+ 1.42 Prozent auf 198.64 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-2.66 Prozent auf 51.92 EUR), Eni (-1.39 Prozent auf 23.85 EUR), SAP SE (-1.10 Prozent auf 175.86 EUR), adidas (-0.39 Prozent auf 142.15 EUR) und Deutsche Börse (-0.36 Prozent auf 278.70 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 856’370 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 577.202 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.73 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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