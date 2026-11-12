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Index im Blick 12.11.2026 15:58:13

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0.14 Prozent auf 6’402.20 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5.460 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 6’393.27 Punkte an der Kurstafel, nach 6’393.39 Punkten am Vortag.

Bei 6’372.03 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’430.62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 3.79 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’201.21 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6’533.99 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 5’787.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.99 Prozent auf 586.40 EUR), Allianz (+ 2.05 Prozent auf 473.10 EUR), Siemens (+ 1.62 Prozent auf 281.50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.44 Prozent auf 60.78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.34 Prozent auf 26.54 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2.98 Prozent auf 770.40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.91 Prozent auf 41.04 EUR), Airbus SE (-0.88 Prozent auf 208.75 EUR), SAP SE (-0.88 Prozent auf 209.10 EUR) und BMW (-0.72 Prozent auf 57.56 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’873’805 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 524.554 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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