Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.47 Prozent auf 6’357.60 Punkte aufwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.433 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.138 Prozent auf 6’336.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’327.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’398.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’336.58 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3.07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 6’173.37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’551.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 5’725.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 7.98 Prozent auf 129.40 EUR), Infineon (+ 4.85 Prozent auf 51.43 EUR), Eni (+ 2.44 Prozent auf 25.21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.67 Prozent auf 59.72 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.22 Prozent auf 324.70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-5.43 Prozent auf 807.00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.50 Prozent auf 6.29 EUR), Enel (-0.92 Prozent auf 9.77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.87 Prozent auf 571.20 EUR) und BMW (-0.62 Prozent auf 57.76 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3’143’978 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 517.925 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch