Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0.98 Prozent auf 6’390.08 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.433 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.138 Prozent auf 6’336.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’327.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’397.82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’336.58 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’551.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 5’725.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6.96 Prozent auf 128.18 EUR), Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.90 EUR), Siemens (+ 2.26 Prozent auf 277.70 EUR), Deutsche Bank (+ 1.39 Prozent auf 33.58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.85 Prozent auf 59.24 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Enel (-0.41 Prozent auf 9.82 EUR), Rheinmetall (-0.27 Prozent auf 851.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.17 Prozent auf 575.20 EUR), Deutsche Telekom (-0.15 Prozent auf 25.88 EUR) und adidas (-0.14 Prozent auf 178.10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 530’515 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 517.925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 6.87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch