Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus

Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 1.25 Prozent auf 5’392.97 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.390 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.723 Prozent fester bei 5’364.83 Punkten, nach 5’326.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’364.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’412.57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’154.12 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 26.02.2025, bei 5’527.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 5’035.41 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9.66 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’568.19 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Stellantis (+ 3.11 Prozent auf 9.05 EUR), Siemens (+ 2.99 Prozent auf 218.65 EUR), Airbus SE (+ 2.12 Prozent auf 160.58 EUR), BASF (+ 1.88 Prozent auf 42.19 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.78 Prozent auf 95.16 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-0.22 Prozent auf 24.42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.21 Prozent auf 569.60 EUR), Eni (+ 0.25 Prozent auf 12.87 EUR), Enel (+ 0.31 Prozent auf 8.11 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.46 Prozent auf 4.82 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1’474’858 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 303.954 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch