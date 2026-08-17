Plus Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Plus Therapeutics veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 70.50 Prozent auf 0.4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch