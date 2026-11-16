Plus Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Plus Therapeutics hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Plus Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.000 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48.57 Prozent auf 0.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch