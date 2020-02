Plus d'un million de Canadiens sortis de la pauvreté depuis 2015

Les données de Statistique Canada montrent la plus forte réduction du taux de pauvreté en trois ans de l'histoire du Canada

GATINEAU, QC, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire grandir la classe moyenne et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a accueilli aujourd'hui les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2018. L'Enquête a révélé que plus d'un million de Canadiens sont sortis de la pauvreté depuis 2015, et que le taux de pauvreté au Canada poursuit sa tendance à la baisse.

Les résultats de l'Enquête montrent également que les Canadiens sont plus nombreux que jamais à faire partie de la classe moyenne. Grâce à des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, l'augmentation du Supplément de revenu garanti et la réduction d'impôt pour la classe moyenne, les Canadiens ont plus d'argent dans leurs poches. La diffusion d'aujourd'hui indique une diminution considérable de la pauvreté au pays, ce qui représente la plus importante réduction de la pauvreté sur trois ans de l'histoire du Canada.

Citation

« Le gouvernement du Canada est résolu à faire grandir la classe moyenne et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. L'annonce d'aujourd'hui est une preuve supplémentaire que notre plan fonctionne. Toutefois, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire en ce sens. C'est pourquoi nous continuerons à consacrer des efforts pour réduire la pauvreté et nous veillerons à ce que chaque Canadien ait une chance réelle et juste de réussir. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Depuis 2015, le taux de pauvreté a diminué dans les dix provinces. Depuis 2017, la pauvreté a été réduite de 2,5 points de pourcentage en Nouvelle-Écosse, de 1,8 point de pourcentage au Nouveau-Brunswick, et de 1,4 point de pourcentage en Colombie-Britannique.

Plus d'un million de Canadiens sont sortis de la pauvreté, y compris 334 000 enfants et 73 000 aînés.

Il s'agit de la deuxième publication des données de l'Enquête canadienne sur le revenu depuis que le gouvernement du Canada a lancé Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté . La Stratégie vise à réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030 comparativement au niveau de 2015.

a lancé . La Stratégie vise à réduire la pauvreté de 50 % d'ici 2030 comparativement au niveau de 2015. Les buts de la Stratégie de réduction de la pauvreté s'alignent avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté.

Aujourd'hui, Statistique Canada a présenté le Rapport du deuxième examen approfondi de la mesure fondée sur un panier de consommation. Ce document décrit les changements proposés visant à mettre à jour le seuil officiel de la pauvreté, qui sera validé par Statistique Canada et EDSC dans les prochains mois.

SOURCE Emploi et Développement social Canada