Plus de soutien pour les Canadiens grâce au Cadre de relance sécuritaire

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Alors que nous relançons progressivement l'économie et que nous prenons des mesures initiales pour nous remettre des impacts de la COVID-19, le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens et veiller à ce qu'ils reçoivent le soutien nécessaire pendant ces moments difficiles.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leurs économies en toute sécurité et pour augmenter la résilience de notre pays face à d'éventuelles futures vagues du virus.

Cet investissement, qui est effectué par l'intermédiaire du Cadre de relance sécuritaire, permettra d'aborder les principales priorités qui ont été convenues par les premiers ministres. Celles-ci visent la relance de l'économie canadienne en toute sécurité au cours des six à huit prochains mois. L'investissement contribuera à accroître la capacité de dépistage du virus et de recherche des contacts afin de protéger les Canadiens d'une future éclosion. Il servira aussi à soutenir la capacité de nos systèmes de soins de santé, y compris ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale, à faciliter l'achat d'équipement de protection individuelle pour aider nos travailleurs essentiels et à protéger les plus vulnérables, comme nos aînés.

De plus, le Cadre aidera à acheminer des fonds rapidement aux municipalités pour qu'elles puissent fournir les services essentiels sur lesquels les Canadiens comptent tous les jours, comme les transports en commun. Le Cadre prévoit également des mesures visant à aider les travailleurs canadiens à traverser cette période difficile. Ces mesures permettront notamment de garantir la disponibilité de services de garde d'enfants sûrs pour aider les parents à retourner au travail et d'offrir un soutien du revenu aux personnes qui n'ont pas de congés de maladie payés afin que tous les Canadiens puissent rester en santé.

En cette période d'incertitude, le gouvernement du Canada accorde la priorité aux Canadiens en travaillant de près avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour jeter les bases de communautés fortes et saines et assurer la résilience de notre économie.

« Les Canadiens font leur part et respectent les consignes en matière de santé publique. C'est pourquoi nous sommes en mesure de relancer notre économie de manière progressive et en toute sécurité. Alors que nous continuons de faire face aux répercussions du virus, nous sommes déterminés à travailler avec les provinces et les territoires pour leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour aider les Canadiens à traverser cette crise. Notre priorité commune est de garder les Canadiens en santé et en sécurité pendant que nous bâtissons un Canada plus fort et plus résilient pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à assurer la relance de notre économie en toute sécurité au cours des six à huit prochains mois. Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires pour assurer la sécurité des Canadiens et soutenir l'économie, et c'est exactement ce que nous continuerons de faire dans le cadre de notre approche pancanadienne. »

-- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada

Le nouveau financement fédéral visera sept domaines prioritaires :

Le renforcement de la capacité de dépistage, de recherche des contacts, de gestion des données et d'échange de renseignements afin de limiter les futures éclosions.



Les investissements dans les soins de santé pour faire face à la pandémie, y compris un soutien pour les Canadiens qui éprouvent des difficultés liées à la santé mentale, à la consommation de substances ou à l'itinérance.



Le soutien aux Canadiens vulnérables, qui risquent d'être exposés à des cas plus graves de COVID-19. Parmi cette population figurent ceux qui reçoivent des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs.



Le financement visant à obtenir une source fiable d'équipement de protection individuelle et à recouvrer une partie des coûts associés aux investissements précédents effectués par les gouvernements provinciaux et territoriaux.



Le soutien visant à garantir la disponibilité d'un nombre suffisant de places en garderie sûres pour faciliter le retour progressif des parents au travail.



Un financement conjoint avec les provinces et territoires pour soutenir les municipalités, qui joueront un rôle de premier plan pour assurer la relance de notre économie, notamment en adoptant des mesures de précaution pour les espaces publics et les services essentiels afin de réduire la propagation du virus, ainsi qu'un volet consacré au financement des transports en commun.



Le programme temporaire de soutien du revenu qui permettra aux travailleurs qui n'ont pas de congés de maladie payés d'avoir accès à 10 jours de congé de maladie payés en lien avec la COVID-19.

Pour avoir accès à ces fonds, chaque province et territoire devra préciser comment il ou elle les investira.

Les nouveaux investissements fédéraux visant à assurer la relance de notre économie en toute sécurité s'ajoutent aux fonds que nous avons déjà accordés aux Canadiens ainsi qu'aux provinces et aux territoires alors que nous faisons face aux répercussions de la COVID-19. Ils comprennent ce qui suit :

La Prestation canadienne d'urgence, qui a aidé plus de huit millions de Canadiens à payer leurs factures et à mettre de la nourriture sur la table durant la pandémie.



La Subvention salariale d'urgence du Canada , grâce à laquelle environ trois millions de Canadiens ont pu garder leur emploi.

500 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour répondre aux besoins critiques des réseaux de santé et appuyer les efforts d'atténuation, y compris l'accès au dépistage, l'achat d'équipement et l'amélioration des activités de surveillance et de contrôle.



Plus de 129 millions de dollars pour répondre aux besoins des habitants du Nord dans les secteurs de la santé, de l'économie et du transport.



Le soutien à la mise en œuvre de l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial aux petites entreprises, qui a aidé plus de 29 000 petites entreprises à réduire leur loyer de 75 %.

Jusqu'à 3 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à augmenter le salaire des travailleurs essentiels à faible revenu.



Les investissements dans les programmes Agri-relance et Agri-stabilité pour appuyer les agriculteurs et les producteurs.

