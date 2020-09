Plus de 7 millions de dollars en fonds d'aide et de relance sont versés à plus de 180 entreprises du Yukon

Les entreprises du Yukon reçoivent une aide ciblée pour protéger les emplois locaux et contrer les répercussions de la pandémie de COVID-19

WHITEHORSE, YT, le 11 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a de graves conséquences sur les entreprises de toutes tailles et sur celles dont les moyens de subsistance en dépendent. Au Yukon, les entreprises ont fait face à des défis pour conserver leurs employés, payer le loyer et gérer les liquidités.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada prend des mesures pour les appuyer, tout particulièrement par le truchement du Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), qui est adapté aux territoires, et du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), qui lui est pancanadien. Augmentant considérablement le budget de CanNor et celui des autres agences de développement régional, le FARR appuie les entreprises qui n'ont pas accès à d'autres mesures de soutien, tandis que le FSEN est adapté aux besoins uniques des entreprises dans le Nord.

Pour s'assurer que le plus grand nombre possible d'entreprises du Yukon bénéficient de ces programmes et du Programme de secours aux entreprises yukonnaises du gouvernement du Yukon, CanNor et le gouvernement du territoire travaillent en étroite collaboration afin de simplifier le processus de demande. Cette approche collaborative fait en sorte qu'un plus grand nombre d'entreprises du Yukon soient admissibles à un soutien, et que le financement soit rapidement versé aux entreprises qui en ont le plus besoin. À mesure que l'économie rouvre, le gouvernement fédéral continue de faire des investissements majeurs pour protéger les emplois appuyer les entreprises du Yukon.

Des emplois pour les Yukonnais et Yukonnaises

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé que plus de 180 entreprises au Yukon avaient reçu plus de 7 millions de dollars en soutien grâce au FSEN et au FARR. Afin de protéger les emplois, d'appuyer les entreprises au cours de cette période difficile et de les aider à jouer un rôle dans la relance économique, plus de 180 PME et organismes sans but lucratif du Yukon ont reçu de la part de CanNor une aide financière directe d'un maximum de 100 000 dollars.

Ces entreprises locales, qui soutiennent de bons emplois locaux dans les communautés du Yukon, forment la pierre angulaire de l'économie du Nord. Elles comprennent des PME de divers secteurs, allant de l'hébergement et des services alimentaires (soutien de 54 PME) au tourisme (soutien de 39 PME), en passant par le commerce de détail (soutien de 19 PME). Compte tenu des répercussions continues de la pandémie de COVID-19, CanNor prolonge le soutien financier offert aux bénéficiaires admissibles actuels du programme du FSEN.

« Les travailleurs et les entreprises du Yukon ont été durement touchés par la COVID-19, et nous là pour eux. Grâce à un important soutien offert par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale, un programme historique, et le Fonds de soutien aux entreprises du Nord, qui a été créé sur mesure, notre message aux Yukonnais et aux Yukonnaises est clair : nous étions là pour vous avec des mesures immédiates et nous serons là pour vous tandis que notre économie rouvre. Ensemble, nous nous en sortirons. Nous travaillons avec vous pour soutenir les bons emplois locaux et aider l'économie du Yukon à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Le Fonds d'aide aux entreprises du Nord de CanNor joue un rôle essentiel pour veiller à ce que les entreprises les plus vulnérables du Yukon, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, survivent aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Grâce à ces fonds, elles rebondiront pour devenir encore plus fortes qu'auparavant et contribuer à nouveau à l'économie dynamique du Yukon ».

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député fédéral du Yukon

« La collaboration entre les gouvernements du Canada et du Yukon pour assurer une aide aux entreprises yukonnaises a permis de réduire le fardeau administratif, et nous a permis d'aligner nos processus pour aider les entreprises locales tout au long de la pandémie. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires pour écouter et appuyer les entreprises, car elles sont vitales à la bonne santé de nos communautés. »

- Ranj Pillai, ministre du Développement économique, Yukon

« Sans le Fonds de soutien aux entreprises du Nord, nous ne savons pas si le Mount Logan Lodge et Yukon Guided Adventures auraient survécu. Savoir que nos frais d'exploitation sont couverts a apaisé plusieurs de nos inquiétudes, et nous a donné la chance de nous concentrer sur l'adaptation de notre entreprise à la nouvelle réalité de la COVID. »

- Roxanne et David Mason, directeurs généraux, Mount Logan Lodge

Faits en bref

Le Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), géré par CanNor, assure un financement de 15 millions de dollars en soutien direct pour couvrir les frais d'exploitation des petites et moyennes entreprises territoriales afin de les aider à continuer à jouer leur rôle vital au sein des communautés nordiques.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), d'une valeur de 962 millions de dollars, offert par l'intermédiaire des agences de développement régional (ADR) du Canada , soutient les PME d'un bout à l'autre du Canada qui ne sont pas en mesure d'accéder aux mesures d'aide actuelles et qui risque de tomber entre les mailles du filet.

, soutient les PME d'un bout à l'autre du qui ne sont pas en mesure d'accéder aux mesures d'aide actuelles et qui risque de tomber entre les mailles du filet. Le financement annoncé aujourd'hui soutient un large éventail d'entreprises, qui vont des commerces de proximité, comme les magasins de détail, les restaurants et les dépanneurs, aux exploitants touristiques et aux entreprises de construction.

