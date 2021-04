Plus de 1,3 M$ pour soutenir les personnes victimes d'infractions criminelles en contexte pandémique

QUÉBEC, le 25 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé aujourd'hui l'octroi de subventions, totalisant 1 308 276 $, destinées à la réalisation de 63 projets dans le cadre de l'appel de projets extraordinaire visant à moderniser l'accessibilité et l'offre de services aux personnes victimes d'infractions criminelles en contexte pandémique, lancé en novembre 2020.

Cette première annonce vise les projets de moins de 50 000 $ financés par cet appel de projets qui se déclinait en trois volets soit :

La somme de l'appel de projets provient principalement de constats d'infraction délivrés dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire qui ont été versés au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels.

Le financement accordé permettra aux organismes de moderniser leurs équipements technologiques, de développer des applications et des plateformes numériques, ainsi que de poursuivre leur mission en matière de recherche, d'information, de sensibilisation et de formation auprès des personnes victimes d'infractions criminelles.

La liste des projets soutenus est présentée en annexe.

Appel de projets extraordinaire visant à moderniser l'accessibilité et l'offre de services aux personnes victimes d'actes criminels en contexte pandémique

Nom de l'organisme Projet

Volet 1 - La modernisation des équipements technologiques et des lieux

1. CALACS de Rimouski Modernisation des équipements informatiques (cinq tablettes) L'objectif est de joindre les femmes dans les différentes MRC desservies par l'organisme et qui ne peuvent se déplacer facilement pour obtenir des services.

2. Prévention du crime Ahuntsic-Cartierville Modernisation des équipements informatiques (deux portables et un ordinateur All-in-One facile à déplacer) Avec l'achat de ces ordinateurs, les employés de l'organisme pourront assurer les services offerts auprès des personnes victimes d'actes criminels en contexte de télétravail.

3. Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac (MAJF) Modernisation des équipements informatiques (deux ordinateurs) Cet organisme œuvre en matière de justice réparatrice pour les mineurs. L'achat de cet équipement assurera des rencontres à distances avec les personnes victimes, maintiendra la confidentialité des dossiers et favorisera le télétravail des employés.

4. Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans l'enfance (EMPHASE) Modernisation du système téléphonique (5 appareils) Actuellement, l'organisme a une ligne téléphonique de type résidentiel pour répondre aux hommes victimes d'agression sexuelle dans l'enfance. Un nouveau système de téléphonie permettra de répondre rapidement aux appels reçus, même en télétravail.

5. Équijustice de l'Est (Justice alternative de l'Est) Modernisation des équipements informatiques (quatre ordinateurs, un projecteur et ses accessoires) L'organisme souhaite moderniser les outils de travail de ses médiateurs pour favoriser les médiations auprès des personnes victimes d'actes criminels, tant chez les adolescents que les adultes.

6. Horizon pour Elle inc. Modernisation des équipements informatiques (trois ordinateurs de bureau et trois webcams) L'achat de nouveaux appareils permettra à l'organisme de mieux rejoindre les femmes victimes de violence conjugale, de centraliser les informations en lien avec la clientèle et une meilleure gestion des dossiers.

7. La Maison d'Ariane Modernisation du système de téléphonie Actuellement, cette maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale ne peut accepter plus de trois appels simultanément. La modernisation du système téléphonique permettra l'ajout de lignes pour la réception des appels.

8. Équijustice Arthabaska -- Érable Modernisation des équipements informatiques (Ordinateur de table, imprimante, logiciel et télévision intelligente) L'organisme souhaite bonifier les outils de travail de ses médiateurs pour favoriser les médiations auprès des personnes victimes d'actes criminels, tant chez les adolescents que les adultes.

9. Alternative pour Elles Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants Modernisation des équipements informatiques (quatre portables, un ordinateur de table et un logiciel) Cet achat permettra de mieux rejoindre les femmes victimes de violence conjugale en ligne, d'assurer le suivi des dossiers de la clientèle, en plus d'assurer les demandes d'aide et de service en ligne communiquées par les femmes.

10. Centre de femmes l'Autonomie en soiE Modernisation des équipements informatiques (quatre ordinateurs et leurs accessoires, logiciels) L'achat de ce matériel permettrait aux employées d'avoir accès à du matériel portatif et moderne pour travailler tant au centre qu'en télétravail. De plus, cela améliorerait l'accessibilité aux femmes victimes de violences à des outils technologiques, en plus d'augmenter la visibilité des services de l'organisme dans la région.

11. Centre Louise-Amélie inc. Mise en place de mesures sanitaires L'organisme souhaite louer un local au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts afin d'offrir aux femmes victimes de violence conjugale un endroit sécuritaire lorsqu'elles doivent se présenter à une audience de la cour.

12. Regroupement québécois des CALACS Modernisation des équipements informatiques et du système téléphonique (quatre ordinateurs et un système de téléphonie) L'achat des équipements informatiques améliorera le télétravail et un nouveau système de téléphonie améliorera la gestion des appels reçus par l'organisme.

13. Centre des femmes de Saint-Laurent Modernisation des équipements informatiques (cinq ordinateurs de tables) La désuétude du parc informatique de l'organisme a forcé l'interruption des services en temps de pandémie.

14. SOS violence conjugale Modernisation du système de téléphonie Afin de maintenir un service téléphonique de qualité, disponible 24/7, auprès des personnes victimes de violence conjugale, l'organisme a besoin d'un nouveau système téléphonique plus flexible et plus polyvalent pour mieux répondre à la demande.

15. Le Petit Pont modernisation des équipements informatiques (cinq ordinateurs) L'organisme offre aux parents et aux enfants des services préventifs, d'accompagnement et de supervision des droits d'accès (sda) aux parents et aux enfants. Le parc informatique est désuet.

16. La Maison Mikana Modernisation des équipements informatiques (Ordinateurs, imprimante, écouteurs et projecteur) En plus de faciliter le télétravail des intervenants en contexte pandémique, les ordinateurs seront aussi mis à la disposition des femmes victimes de violence conjugale, et leurs enfants, qui sont hébergées à l'organisme.

17. CAVAC de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

18. Justice alternative et médiation Modernisation des équipements informatiques (Ordinateurs, webcam, 5 tablettes électroniques, haut-parleurs) L'achat d'équipement permettra d'assurer l'accès à des services de qualité pour les personnes victimes. Par l'achat de tablettes, l'organisme sera en mesure de faire des prêts d'équipement pour les personnes vivant trop loin des bureaux pour se déplacer et assister aux rencontres.

19. La Sortie Modernisation des équipements informatiques (cinq ordinateurs, deux tablettes, une imprimante) Le but de la demande est de moderniser les équipements informatiques qui seront offerts par l'organisme aux personnes victimes d'exploitation sexuelle, en plus de faciliter l'offre des activités de sensibilisation et de prévention.

20. CALACS - La Maison ISA Modernisation du système de téléphonie L'organisme souhaite se doter d'un système de téléphonie IP pour améliorer l'efficacité des interventions auprès des femmes et des adolescentes victimes de violence sexuelle dans sa région.

21. À Deux Mains Modernisation des équipements informatiques, du système de téléphonie et des mesures sanitaires (Téléphone, logiciel, serveur et formulaires d'admission conformes à l'HIPAA, équipements mesures sanitaires Avec la pandémie, l'organisme a besoin d'un nouveau système téléphonique pour assurer l'offre de service auprès des jeunes victimes de violences sexuelles et physiques.

22. Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) Modernisation des équipements informatiques (Ordinateur de table, logiciel, serveur, webcam, mise à jour d'un outil de travail) L'organisme souhaite améliorer les outils de travail de ses employés, ce qui favorisera un service essentiel auprès des proches des personnes assassinées ou disparues.

23. CALACS Baie-Comeau Équipements pour petit studio d'enregistrement vidéo L'organisme souhaite se munir d'équipement lui permettant de produire lui-même des capsules d'information sur la problématique des agressions à caractère sexuel chez les femmes et les adolescentes de 14 ans et plus.

24. Regroupement des femmes de la région de Matane Modernisation des équipements informatiques et mise en place de mesures sanitaires (Ordinateur de table, webcam, projecteur, mesures sanitaires : panneaux de plexiglas) Cet organisme offre des services auprès des femmes qui ont été victime de violences. L'organisme souhaite améliorer le télétravail et mettre à la disposition des femmes de l'équipe moderne.

25. Centre Femmes aux 3 A de Québec Modernisation des équipements informatiques, système de téléphonie et promotion (Imprimante, numériseur, système de téléphonie, plan de communication) Le parc informatique et le système de téléphonie doivent être remplacés pour permettre à l'organisme d'assurer ses services auprès des femmes ayant vécu de la violence.

26. Équijustice Estrie Modernisation des équipements informatiques (six ordinateurs, 1 imprimante, 1 numériseur, 1 logiciel, 1 webcam) L'organisme souhaite moderniser ses équipements informatiques pour assurer les services de justice réparatrice et de médiation auprès des personnes victimes d'actes criminels.

27. Réseau Enfants-Retour Canada Modernisation des équipements informatiques (Ordinateur, imprimante, numériseur, logiciel, autre (audit technologie)) L'achat d'équipements informatiques permettra à l'organisme d'être sur la ligne de front pour offrir un service immédiat aux familles dont l'enfant a été kidnappé, enlevé par un membre de la famille ou en fugue du foyer ou d'un centre jeunesse.

28. L'Ombre-Elle Modernisation des équipements informatiques (Ordinateur, imprimante, logiciel, serveur, webcam) Cette maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale souhaite moderniser son parc informatique pour assurer l'efficacité des intervenantes et la sécurité des informations liées aux personnes victimes, en plus d'assurer aux femmes et aux enfants hébergés l'accessibilité à des ordinateurs récents.

29. CAVAC du Centre-du-Québec Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

30. CAVAC du Bas-Saint-Laurent Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

31. CAVAC de l'Abitibi-Témiscamingue Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

32. CAVAC de la Côte-Nord Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

33. CAVAC des Laurentides Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

34. CAVAC de l'Outaouais Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

35. CAVAC de Laval Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

36. CAVAC de la Mauricie Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

37. CAVAC de la Montérégie Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

38. CAVAC de Saguenay-Lac-Saint-Jean Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.

39. CAVAC Estrie Modernisation des équipements informatiques L'amélioration des équipements informatiques permettra d'offrir des services adaptés à la téléintervention, en plus d'assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.