Plus Alpha Consulting stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plus Alpha Consulting hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 38.85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Plus Alpha Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 7.26 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.27 Milliarden JPY – ein Plus von 14.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plus Alpha Consulting 4.60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 125.38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Plus Alpha Consulting ein EPS von 78.60 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17.08 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch