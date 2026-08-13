Plus Alpha Consulting: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Plus Alpha Consulting hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27.11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27.10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plus Alpha Consulting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch