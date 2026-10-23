Plumas Bancor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Plumas Bancor gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.730 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.8 Millionen USD – ein Plus von 5.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plumas Bancor 32.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch