Plum Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Plum Acquisition A veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Plum Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 0.2 Millionen USD gegenüber 0.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch