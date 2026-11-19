Plum Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plum Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0.070 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch