Plug Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Plug Power äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 177.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch