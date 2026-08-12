Plug Power: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Plug Power hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 174.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch