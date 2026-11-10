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10.11.2026 15:35:00
Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der US-Konzern in den vergangenen drei Monaten Erlöse in Höhe von 200,6 Millionen US-Dollar. Damit fiel das Umsatzplus höher aus als von Experten veranschlagt: Die Prognosen von 17 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 198,4 Millionen US-Dollar belaufen (Vorjahr: 177,1 Millionen US-Dollar).
Im NASDAQ-Handel reagiert die Plug Power-Aktie nach vorbörslichen Gewinnen auf das Zahlenwerk im regulären Handel mit einem Minus von zeitweise 3,37 Prozent auf 1,445 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
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