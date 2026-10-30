Plexus: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Plexus hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.87 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.06 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.43 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7.41 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Plexus 6.26 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Plexus mit einem Umsatz von insgesamt 4.96 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4.03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch