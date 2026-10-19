Plejd AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plejd AB präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.98 SEK, nach 3.15 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 282.8 Millionen SEK gegenüber 215.4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch