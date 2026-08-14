PLDT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PLDT hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.01 PHP gegenüber 42.10 PHP im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55.49 Milliarden PHP im Vergleich zu 54.30 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch