PLDT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PLDT hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24.11 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32.02 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 54.20 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53.71 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch