PLAZZA-Aktie profitiert: PLAZZA erwartet für 2024 deutliche Ergebnissteigerung

So soll ein Ergebnis am oberen Rand der Zielbandbreite erreicht werden.

Konkret werde das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen "am oberen Rand der Bandbreite von 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahreswert von 21,2 Millionen Franken" liegen, teilte Das Immobilienunternehmen PLAZZA äussert sich sehr zuversichtlich über das fast abgelaufene Jahr 2024. am Dienstag mit. In dieser Entwicklung spiegle sich das prognostizierte Wachstum des Liegenschaftenertrags und auch die planmässige Entwicklung der Vermietung der ersten Etappe in Crissier wider.

Zusätzlich werde auch für das zweite Halbjahr 2024 ein wesentlicher Neubewertungserfolg erwartet - dies dank der Fortschritte in Entwicklung und Betrieb. Derweil liege die Baubewilligung für die Sanierung der Wohnüberbauung "im Tiergarten" in bewohntem Zustand vor. 2025 soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Die detaillierten Ergebnisse wird PLAZZA am 5. März 2025 vorlegen.

PLAZZA-Aktien ziehen an der SIX im Dienstagshandel zeitweise um 3,35 Prozent an auf 339,00 Schweizer Franken.

dm/rw

Zürich (awp)