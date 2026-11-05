Plaza stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Plaza hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 46.19 CLP gegenüber 37.16 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.50 Prozent auf 174.76 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164.10 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch