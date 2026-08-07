Plaza Retail REIT präsentierte Quartalsergebnisse

Plaza Retail REIT hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.15 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.57 Prozent auf 33.2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch