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07.08.2026 06:37:00
Plaza öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Plaza hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Plaza hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 106.90 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 192.49 CLP je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 174.06 Milliarden CLP gegenüber 160.06 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 67.32 CLP je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 170.91 Milliarden CLP gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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