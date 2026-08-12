Plaza Create: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Plaza Create hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 74.68 JPY gegenüber 8.54 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Plaza Create 4.11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.61 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch