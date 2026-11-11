Plaza Create verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Plaza Create lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 62.46 JPY gegenüber -11.640 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 4.26 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch