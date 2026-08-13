PlayStudios A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PlayStudios A hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.33 Prozent auf 55.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch