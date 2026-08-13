PLAY2CHILL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PLAY2CHILL gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.020 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

PLAY2CHILL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch