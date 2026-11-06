Platinum Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Platinum Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Platinum Industries 2.11 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Platinum Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1.21 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 983.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch