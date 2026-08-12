Platinum Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Platinum Industries lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.32 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.09 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch