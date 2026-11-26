Platinum Group Metals hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch