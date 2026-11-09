PLATHOME: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PLATHOME hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14.36 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4.73 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PLATHOME im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 473.5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 387.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch