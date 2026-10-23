Platform Specialty Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Platform Specialty Products äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 995.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 656.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch