Platauro Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Platauro Metals hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.090 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Platauro Metals -0.030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch