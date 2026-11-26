Plastopil Hazorea Company lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Plastopil Hazorea Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.13 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.130 ILS je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.88 Prozent auf 122.8 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch