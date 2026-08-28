Plastopil Hazorea Company präsentierte Quartalsergebnisse

Plastopil Hazorea Company lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114.6 Millionen ILS – ein Plus von 15.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plastopil Hazorea Company 99.5 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch