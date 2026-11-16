Plascar Participacoes Industriais SA legte Quartalsergebnis vor

Plascar Participacoes Industriais SA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.64 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.750 BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 342.1 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315.3 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch