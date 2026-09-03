Plantify Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plantify Foods hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plantify Foods -0.020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch