Plantation dans les parcs nationaux en cours dans le cadre de L'engagement de 2 milliards d'arbres

Prendre soin des forêts et des aires protégées du Canada joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

MARKHAM, ON, le 5 juin 2021 /CNW/ - Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada a lutté contre les changements climatiques et à protéger la biodiversité, Parcs Canada se mobilise pour planter 150 000 arbres cet été dans jusqu'à 18 parcs nationaux d'un océan à l'autre. Cela comprend la plantation de 45 000 arbres dans le parc urbain national de la Rouge cette année seulement.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, député de Scarborough--Rouge Park et Helena Jaczek, député de Markham--Stouffville, ainsi qu'Omar McDadi, directeur d'unité de gestion par intérim pour le parc urbain national de la Rouge de Parcs Canada se sont joints aux partenaires de reboisement John MacKenzie, PDG de Toronto and Region Conservation Authority et Rob Keen, PDG de Forests Ontario dans le parc urbain national de la Rouge pour souligner le plan du Canada de planter 2 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années.

Dans une annonce faite le vendredi 4 juin, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont fait le point et ont décrit les prochaines étapes de ce plan, qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 12 mégatonnes par an d'ici 2050, ainsi que créer jusqu'à 4 300 emplois.

SOURCE Parcs Canada