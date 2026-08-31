|
31.08.2026 06:37:00
Planet Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Planet Ventures äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Planet Ventures vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Planet Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.7 Millionen CAD im Vergleich zu 0.5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenbeginn mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.