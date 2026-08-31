Planet Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Planet Ventures äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Planet Ventures vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Planet Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.7 Millionen CAD im Vergleich zu 0.5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch