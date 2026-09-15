PLANET öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PLANET präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16.44 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PLANET mit einem Umsatz von insgesamt 799.7 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 806.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.83 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 62.55 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PLANET ein Gewinn pro Aktie von 60.44 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.15 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch