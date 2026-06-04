Protective Life Aktie 964000 / US7436741034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.06.2026 23:06:29
Planet Labs Q1 Loss Widens, But Revenue Jumps 42%
(RTTNews) - Planet Labs PBC (PL) on Thursday reported a loss for the first quarter that widened from last year, hurt largely by a non-cash one-time charge. Revenues for the quarter increased 42%, driven by strong demand from government, defense, and commercial customers.
The company reported a net loss of $138.9 million, or $0.40 per share, compared with a loss of $12.6 million, or $0.04 per share, in the prior-year period.
The latest quarter included an approximately $106.5 million non-cash loss related to the revaluation of warrant liabilities following stock price appreciation.
Excluding special items, adjusted loss was $8.8 million, or $0.03 per share, unchanged from the year-ago period.
For the quarter, revenue increased 42% to $94.2 million from $66.3 million a year earlier.
Looking ahead, Planet expects second-quarter revenue of $102 million to $107 million. For fiscal 2027, the company continues to project revenue of $425 million to $441 million.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Protective Life Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Protective Life Corp.
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich fester -- SMI und DAX schliessen im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische soie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.