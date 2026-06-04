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Protective Life Aktie 964000 / US7436741034

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04.06.2026 23:06:29

Planet Labs Q1 Loss Widens, But Revenue Jumps 42%

(RTTNews) - Planet Labs PBC (PL) on Thursday reported a loss for the first quarter that widened from last year, hurt largely by a non-cash one-time charge. Revenues for the quarter increased 42%, driven by strong demand from government, defense, and commercial customers.

The company reported a net loss of $138.9 million, or $0.40 per share, compared with a loss of $12.6 million, or $0.04 per share, in the prior-year period.

The latest quarter included an approximately $106.5 million non-cash loss related to the revaluation of warrant liabilities following stock price appreciation.

Excluding special items, adjusted loss was $8.8 million, or $0.03 per share, unchanged from the year-ago period.

For the quarter, revenue increased 42% to $94.2 million from $66.3 million a year earlier.

Looking ahead, Planet expects second-quarter revenue of $102 million to $107 million. For fiscal 2027, the company continues to project revenue of $425 million to $441 million.

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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❌ Talanx
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’914.84 19.73 SK8B9U
Short 14’201.86 13.77 SZEB1U
Short 14’711.66 8.96 SBB9HU
SMI-Kurs: 13’341.27 04.06.2026 17:30:15
Long 12’829.74 19.44 SA2BCU
Long 12’558.16 13.91 SW7BAU
Long 12’019.96 8.93 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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