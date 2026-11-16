Planet Green stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Planet Green lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Planet Green vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Planet Green im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 223.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch